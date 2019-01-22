Malatya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kaza da 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Kahramanmaraş kara yolununda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H. İ. yönetimindeki 44 LR 278 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 44 ED 845 plakalı hafif ticari araç Doğanşehir ilçesi Savaklı mevki'inde çarpıştı. Kaza da A. İ. ve E. İ. yaralandı. Araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri bulundukları yerden çıkardı.Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.