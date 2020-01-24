Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Doğanşehir ilçesi Erkenek mevkiinde S.K. idaresindeki 44 KB 392 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlandı.Kazada araç sürücü ile birlikte M.E. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.