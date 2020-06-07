Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı

Malatya'da 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya-Elazığ karayolu Bulgurlu Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.