İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı

Malatya’da 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya'da 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Malatya-Elazığ karayolu Bulgurlu Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.