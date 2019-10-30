İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Battalgazi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ç. yönetimindeki 44 PA 192 plakalı otomobil ile Y.B. idaresindeki 27 ET 825 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada G.Ç., Y.B. ile Z.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.