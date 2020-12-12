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Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya’nın Darende ilçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Malatya- Kayseri karayolu Balaban mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü öğrenilemeyen 12 AAF 530 plakalı renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ters döndü. Kazada 3 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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