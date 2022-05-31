İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, 20.45 sıralarında Malatya-Sivas karayolu Topsöğüt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ş. idaresindeki 44 AAK 654 plakalı araç ile Sivas istikametinden gelen R.Ş. yönetiminde 44 LS 567 plakalı araç kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada Z.Ş.(23), D.K. (67), B.Ş. (46) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.