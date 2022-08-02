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Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı

Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, 18.10 sıralarında Malatya-Adıyaman Çelikhan karayolu Gündüzbey çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. idaresindeki 16 AKV 208 plaka araç ile T.K. yönetimindeki 44 ADL 598 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kazada D.A., A.G. ve H.Y. yaralandı. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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