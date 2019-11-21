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Malatya'da trafik kazası: 4 yaralı

Malatya’da bir aracın çarptığı otomobil savrularak otomobil takla attı.

Malatya'da bir aracın çarptığı otomobil savrularak otomobil takla attı. Kazada 4 kişi yaralanırken, otomobile çarpan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.


Edinilen bilgilere göre, Fahri Kayhan Caddesi sürücüsü öğrenilemeyen 44 PA 423 plakalı otomobil, önünde seyreden A.E.T. idaresindeki 44 LA 725 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak yol ortasında durabildi. Kazada A.E.T.,H.T.T., E.T. ile O.G. yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan A.E.T.,H.T.T., E.T. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine diğer yaralı O.G. ise Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldığı kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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