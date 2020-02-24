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Malatya'da trafik kazası: 4 yaralı

Malatya’da otomobil ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobil ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.C. idaresindeki 44 NL 212 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 44 M 0118 plakalı minibüs Eşref Bitlis Caddesi üzerindeki kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada otomobil sürücü ile birlikte minibüste yolcu olarak bulunan A.Y.,C.T.,S.A. yaralandı. Yaralılardan otomobil sürücüsü M.C. Turgut Özal Tıp Fakültesine diğer yaralar ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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