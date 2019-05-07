Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre Akçadağ ilçesi yol ayrımında Z.B. idaresindeki 44 AR 753 plakalı araç ile Suriye uyruklu M.A. idaresindeki 63 MA 0431 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonrası araçta bulunan yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Kazada her iki araç da kullanılamaz hale gelirken, 3'ü çocuk 5 yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servisi ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.