Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi kağıt fabrikası mevkiinde yaşanan kazada, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.