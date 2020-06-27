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Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesi’nde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre; Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi kağıt fabrikası mevkiinde yaşanan kazada, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı.


Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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