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Malatya'da traktör kazası: 1 ölü

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde traktörle kaza yapan 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde traktörle kaza yapan 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.



Kaza, Akçadağ ilçesine bağlı Doğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mert Önal (18) idaresindeki 44 DA 611 plakalı traktör henüz bilenmeyen bir sebepten ötürü yeni mezarlık mevkisinde kaza yaptı. Kazada traktör sürücüsü Mert Önal ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan 18 yaşındaki genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Önal'ın cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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