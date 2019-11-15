İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da traktör kazası: 1 ölü

Malatya’nın Pütürge ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Pütürge ilçesine bağlı Tepehan Yeşildere Mahallesi'nde gece yoldan çıkan Mahmut Gümüş (50) yönetimindeki traktör şarampole yuvarlandı. Kazayı sabah okula giden öğrencilerin fark etmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye gelen ekipler traktör sürücüsü Mahmut Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirlerken, olay yerinde jandarma tarafından yapılan inceleme sonrası sürücünün cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.