İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da trambüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Malatya’da trambüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya'da trambüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Çüşnük Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnönü Üniversitesi istikametinden kent merkezine giden S.A. idaresindeki 44 AG 013 plakalı trambüs, kavşakta Z.D. yönetimindeki 44 LU 501 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çıkarak durabilirken, hattan çıkan trambüs de durdu. Kazada trambüste yolcu olarak bulunan M.Y. (21) ve E.S. (79) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafiğin kısa süreli aksadığı kazada yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hattan çıkan trambüsün tekrar hatta bağlanarak olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.