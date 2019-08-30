Malatya'da Transanatolia heyecanı

Bolu Abant'ta başlayan Rally Raid organizasyonu TransAnatolia heyecanı Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesinde de yaşandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun desteğiyle düzenlenen, Rally Raid organizasyonu TransAnatolia'da 2 bin 300 kilometrelik dev yarış Bolu Abant Tabiat Parkı'ndan başlayıp, Şanlıurfa Göbeklitepe'de son bulacak. Türkiye'de 9'uncusu gerçekleştirilen yarışlara, 7 ülkeden 137 sporcu 84 araçla katılıyor.

Erkenek Mahallesi Karanlıkdere mevkiinde gerçekleştirilen ralli yarışları nefes keserken, bölge halkı da büyük heyecanla yarışları takip etti. Erkenek Mahallesi muhtarı Cengiz Yalvaç, yarışların bir kısmının Erkenek'ta yapıldığını ifade ederek, “Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyoruz. Bilmedikleri bir yol burası, bölge halkı için de değişik bir heyecan oldu. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

TransAnatolia'da enduro sınıfı arazi motosikletler, arazi araçları, ATV ve kamyonlar 4 ayrı kategoride mücadele ediyor. Ralli sınıfına katılan yarışçılar özel etaplarda zamana karşı yarışıyor. Raid sınıfındaki yarışçıların ise navigasyon yetenekleri değerlendirilerek sıralama yapılıyor. Organizasyon profosyonel katılımcıların yanı sıra ralli deneyimi yaşamak isteyen amatör sporculara da ev sahipliği yapıyor.

Erkenek'te başlayan etapta, yarışçılar Adıyaman üzeri Nemrut Dağına çıkarak geceyi burada geçirdi. Bu sabah ise Mardin'e geçen ekipler oradan da organizasyonun son bulacağı Şanlıurfa ayağı için bölgeye hareket edecek.