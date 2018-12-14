Malatya'da Travel Turkey'de tanıtıldı

Bu yıl 12'incisi düzenlenen Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresinde Malatya tüm yönüyle tanıtıldı.

Türkiye'nin en büyük fuar alanlarından biri olan İzmir Gaziemir'de gerçekleştirilen fuarda ülkenin tarihi ve turistik değerlerinin tanıtımına önemli katkılar sağlandı. Fuara Malatya Valiliğinin öncülüğünde Fırat Kalkınma Ajansı, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş birlikteliğinde katılım sağlanarak kentin tanıtımı gerçekleştirildi. Fuara ayrıca Battalgazi, Pütürge ve Arapgir Belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Fuarda Malatya standını ziyaret eden ziyaretçilere ve turizm sektör temsilcilerine bölgenin tarihi ve doğal güzellikleri en iyi şekilde tanıtıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından da ziyaretçilere kayısı ikramı yapılırken İl Kültür ve Turizm Müdürü Derviş Özbay, Şube müdürü Ali Cengiz ve Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın'da ziyaretçilerle yakından ilgilendi.

Kültür A.Ş. Genel Müdürü Akın, Malatya ve bölgenin tanıtımının gerçekleştirildiği bu tür fuarların önemine değinerek Malatya'nın turizm sektöründe hak ettiği yeri alması ve şehre gelecek turist sayısını artmasına yönelik fuarın önemli katkı sağladığını söyledi.