Malatya'da trikotaj ve mefruşat sergisi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Özalper Semt Konağı'nca trikotaj ve mefruşat sergisi açıldı.

Serginin açılış törenine Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile Özalper Mahalle Muhtarı Ramazan Korkmaz, Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Lütfü Hangün ile davetliler ve kursiyerler katıldı.

Törende, “Hayırlı olsun” dilekleriyle serginin açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra konuklar, sergiyi gezerek kursiyerleri tebrik etti.