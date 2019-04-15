Malatya'da Turizm Haftası kutlamaları başladı

Malatya'da Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

Kutlamalar kapsamında İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayında resim sergisi açıldı.Açılış töreninde konuşan Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, Malatya'yı turizmde hak ettiği yere ulaştırmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Malatya'da Aslantepe, Kervansaray ve Ulu Cami gibi tarihi mekanların ilgi gördüğünün altını çizen Şişman "Son yıllarda Aslantepe'nin Malatya için yükselen bir değer olması UNESCO kapsamına girmesi için yapılan çalışmalar Malatya'mızı cazibe merkezi haline getirmektedir. Üniversitemiz ile bu konularda önemli projeler yürütmekteyiz" ifadelerini kullandı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise turizme yapılan yatırmalara vurgu yaparak, "Battalgazi'de kaybolan bir tarihi Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan 2004'te başlayarak ayağa kaldırdı ve Malatya'mıza kazandırdı. Bizler de bu bayrağı olduğu yerden daha yukarılara taşıma gayreti içinde olacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, Malatya'nın turizm yönünden çok gerilerde olduğunu belirterek, "Tabi bu konuda kendimizi sorgulamamız gerekir. Çünkü Adıyaman'a giden turist sayısı fazla, Göbeklitepe'ye 1 milyondan fazla kişi gitmiş. Elazığ'da bile turist sayısının fazla olduğunu görüyoruz. Burada turizm faaliyetleri açısından, gerek kamu gerek yerel yönetimler, STK'larla birlikte bir paydaş üzerinde yürütmemiz gerektiğine inanıyorum. Bizler Malatya'da turizmin hak ettiği yeri ve katma değeri konusunda Malatya'nın bir turizm rotasının oluşturmamız lazım. Büyükşehir olarak bizler de Malatya'nın rotasını belirlememiz lazım. Bizler bundan sonraki süreçte turizm faaliyetlerine, turizm haftaları içerisinde turizm ile ilgili alt yapıyı oluşturmamız lazım. Biz Malatya'yı insanlık tarihinin başladığı yer olarak tarif ederken, bu destan şehrinde, destan şehrine yakışmayan bir turizm faaliyetlerinin az olması bizi üzmektedir" ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Aydın Baruş da turizmin ülkelerin en önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu dile getirerek "Türkiye'de turizm sektöründe ülkemizde yoğun bir şekilde son yıllarda önemli tesislerin inşa edildiğini görüyoruz. Şu anda ülkemizde yaklaşık 11 bin 600 civarında turizm tesisi var ve ülkemizin yatak kapasitesi 1 milyon 500 bin civarında. 2018 yılında Türkiye 39 milyon 500 bin turist çekmiş ve bu biraz önce belirttiğim tesislerdeki konaklama sayısı yaklaşık 72 milyon. bu tesislerde konaklayan insanlara baktığımızda bunun 31 milyon civarında olanı yabancı 40 milyon 820 bini ise yerli. Türkiye 2018 yılında yaklaşık 30 milyar dolarla dışarıdan gelen insanlardan sağlanan turizm geliri elde etmiş. Türkiye açısından baktığımızda turizm sektörünün ne kadar önemli olduğunu bu rakamlardan görebiliyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Turizm Haftası dolayısıyla hazırlanan serginin açılışı yapıldı.