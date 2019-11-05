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Malatya'da Türkiye Öğretmenler Kupası heyecanı

Türkiye Öğretmenler Kupası Doğu Anadolu Bölge Turnuvası Malatya’da düzenlenen müsabakalar heyecanla yapılıyor.

Türkiye Öğretmenler Kupası Doğu Anadolu Bölge Turnuvası Malatya'da düzenlenen müsabakalar heyecanla yapılıyor.


Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce öğretmenlerin motivasyonlarını artırmak, okullar arasındaki iletişimi güçlendirmek ve sporu geniş kitlelere yaymak amacıyla başlatılan Türkiye Öğretmenler Kupası Doğu Anadolu Bölge Turnuvası düzenlenen müsabakalarla başladı. 7 Kasım 2019 tarihlerinde sona erecek olan müsabakalarda, Malatya, Elazığ, Kars, Van, Bingöl, Tunceli, Iğdır, Bitlis, Ağrı, Muş illerinden Salon futbolu (futsal),3X3 basketbol ve voleybol branşlarında il birincisi olan takımlar mücadele ediyor.


Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı müsabakalarda sporculara başarılar diledi. Malatya'da düzenlenen Doğu Anadolu Bölge Birinciliği turnuvalarında bölge birincisi olan takımlar Öğretmenler Günü Haftası'nda Ankara'ya giderek Türkiye Şampiyonluğu için mücadele edecekler.

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