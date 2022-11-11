Malatya'da Türkiye Yüzyılına Nefes için fidan dikildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda başlatılan ‘Geleceğe Nefes Kampanyası' bu yılda 11 Kasım Saat 11.11'de 80 İl ile aynı anda ‘Türkiye Yüzyılına Nefes' sloganıyla fidan dikim töreni Malatya'da da gerçekleştirildi.

Milli Ağaçlandırma günü etkinlikleri çerçevesinde ‘Türkiye Yüzyılına Nefes' sloganıyla düzenlenen fidan dikim programına, Vali Hulusi Şahin, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, askeri ve mülki idare amirleri, ilçe belediye başkanları, STK Temsilcileri, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Programda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Peygamber Efendimiz (S.A.V) bir hadis-i şerifinde ‘Sizden herhangi biriniz kıyamet kopuyor olsa dahi elindeki fidanı diksin' diyor. Yani ağacın toplum hayatında ve insan hayatında önemi bu kadar büyüktür. Bu anlamda ağaç sevgisini, orman sevgisini, ağaçlandırmanın faydalarının gerek deprem, gerek erozyon, gerek yağış, gerekse iklim değişikliği ile ilgili faydalarının okullarımızda müfredat programlarımızdaki bilgiler öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize veriliyor. Bizlerde yerel yöneticiler olarak teorik uygulamayı pratiğe çevirme noktasında elimizden gelen gayreti yapıyoruz. Göreve geldikten sonra Malatya'daki yeşil alanı katbekat artırdık. Türkiye'nin en büyük Millet Bahçelerini ve yeşil alanlarını Malatya'da ihdas ediyoruz. Central Park ve Hyde Park diye Londra ve New York'ta yer alan parkları öne çıkaran ifadeler kullanırlardı. Artık Malatya'da Central Park da var, Hyde Park da var. 3 milyon 300 bin metrekarelik Beydağı Tabiat Parkı'nın yüzde 80'i bitirildi. İçerisinde gençlik kamplarıyla, yüzme havuzlarıyla, cimnastik salonlarıyla birlikte, macera adalarıyla, spor salonlarıyla, her alanda spor yapılabilecek aktiviteleri içeren bir park yapılıyor, bitmek üzere. Yine Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yetişmek üzere en kısa zamanda biteceğini düşündüğümüz şehrimizin batısında büyük bir Millet Bahçesi yapıyoruz. Daha öncede Battalgazi Belediye Binamızın önünün ağaçlandırılması ve yanında bulunan Millet Bahçemizin ağaçlandırılması ve Yeşilyurt Belediyemizin şu anda yapımı devam eden yeni binasının bulunduğu alanın Millet Bahçesine dönüştürülmesi ve yeşil alanların artırılması noktasında gerekli girişimlerimiz bizler nezdinde ve milletvekillerimiz nezdinde yapılarak Malatya hakikaten yeşil kuşağı içeriyor. Eski ismiyle Türkiye'de Yeşil Bursa ve Yeşil Malatya hüviyeti içerisinde tekrar yeşil hüviyetine kavuşturulması noktasında büyük çalışma ve çaba gösteriyoruz. Gerek Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımız olsun, gerek diğer birimlerimiz olsun bir taraftan sondajlarla yayların yeşillendirilmesi ve ağaçlandırma çalışmaları yapılırken diğer taraftan yabani ağaçlar diye tabir ettiğimiz ağaçların aşılanması da yine belediyemiz tarafından yapılmakta ve tabiatın yeşil hüviyete bürünmesi için büyük gayret gösteriyoruz. Bilindiği gibi Malatya 2028 yılında EXPO'nun merkezi olacak. Dünya bahçelerinin sergilendiği yer Malatya olacak ve Orduzu Pınarbaşı bölgesi olacak. Bölge ile ilgili yaptığımız çalışmalarda bir taraftan spor salonu, jimnastik salonu, gençlik karşılama merkezi ve çevre düzenlemeleriyle birlikte bölgeye müsama olan güzel bir çevre düzenlemesi gerçekleştireceğiz. Çalışmaların Malatya'mıza, Malatya'mızın iklimine ve insanına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini söyleyen AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “ Ne kadar çok ağaç diker ve orman yetiştirirsek hem insanlığa hem ülkemize katkı sağlamış oluruz. Son dönemlerde özellikle ormanlaşmada Türkiye'de çok büyük emek, çaba ve kadronun emeği var. Bu çabalarımızın sonucunda da ülkemizde ormanlarımız her geçen gün daha da artmaktadır. Her yıl ormanlaşmada çok daha geniş alanlara ulaşıyoruz. Bugün çok güzel bir alan oluşturulmuş binlerce fidan toprakla buluşacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise “Üç yıldır başlatmış olduğumuz orman varlığımızı artırmak adına Türkiye genelinde 11'inci ayın 11'inci günü saat 11'de ağaçlandırma çalışmasını yapıyoruz. Temel hedefimiz orman varlığımızı, ağaçlarımızın sayılarını artırmak. Ayrıca var olan ormanlarımızı ve ağaçlarımızı da korumak hepimizin görevi. Dikili bir ağacımızın olmasını istiyoruz bu vesileyle çocuklarımızın burada olmasını önemsiyoruz. Ağacın dikilmesinden büyümesine ve korunmasına kadar tüm süreci çocuklarımızın öğrenmesini önemli ve kıymetli görüyorum. ‘Türkiye Yüzyılına Nefes' projesinde Türkiye yüzyılını inşa ederken sürdürülebilir hedeflerimiz içerisinde orman varlıklarımızı artırmak en temel amaçlarımızdan bir tanesi. Türkiye yüzyılı sürdürülebilirliğin yüzyılı olsun istiyoruz. İklim değişikliğinin yaşandığı bu dönemde ağaç dikimini çok önemsiyoruz. Malatya'daki orman varlığını artırmak her birimizin görevi. Bugün 650 bin fidan dikimi yapılacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Dünyada orman varlığını düzenli olarak artıran ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirten Vali Hulusi Şahin, “Türkiye düzenli olarak orman varlığını yüzde 5 olarak artırmakta. Bu başarı başta Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başarıldı. Orman teşkilatlarımızın çok büyük fedakârlıkları var. Her şeyden önce vatandaşlarımızın, gençlerimizin gönülden orman sevgisi ile dolu olmaları bu başarıda temel güdü. Bu sevgiyle bu dağlar şenlenir bu sevgiyle Türkiye yeşillenir. Malatya bu konuda şanslı bölgesine göre en yeşil şehir. Orman anlamında Malatya çok zengin bir durumda değil. İnşallah bu çalışmalarla beraber hedeflediğimiz o yüksek orman varlığına ulaşacağız. Bunun için 11'inci ayın 11'inde saat 11'de Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Malatya'da da bir araya geldik. Hep birlikte fidanları toprakla buluşturacağız ve yeşil Türkiye için bir adım daha ileriye gideceğiz” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından dikim programına katılan öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu