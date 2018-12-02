Malatya'da “Türkü Sev, Türkçe Yaşa” etkinliği düzenlendi

Ahmet Şafak ve Ali Kınık'ın konser verdiği etkinliğe Malatyalılar büyük ilgi gösterdi.

Etkinliğe MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Battalgazi Kaymakamı Abdulkadir Duran, Battalgazi belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, MHP İl Başkanı R. Bülent Avşar, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, Türk Ocağı Başkanı Nadir Günara, İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı Yrd.Doç. Dr. Cemal Koyunoğlu, partililer, ülkücüler ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı ve Saygı Duruşunun ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda, Malatya Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan, MHP İl Başkanı Bülent Avşar ve MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu'nun konuşmaları ayakta alkışlandı.

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan yaptığı hoş geldin konuşmasında programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yılan, “Bu gece öyle afaki ve beyhude bir gece değildir. Bu gece bir olmanın, iri olmanın, diri olmanın gecesidir. Bu gece dün bir olduğumuz gibi bundan sonrada bir olacağımızı vatan toprağının dört bir yanına ilan etmenin gecesidir. Bu gece Türk Milliyetçilerinin yüreklerinde ki sevdayla tüm dünyaya verdikleri kuvvetli bir nefes ve güçlü bir sestir. Bu ses Sultan Alparslan'ın Malazgirt'den, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'dan, Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'dan, Cennet mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in ve ülkü erlerimizin zindanlardan, tabutluklardan çıkarak bu mübarek Vatan toprağı için verdikleri mübarek bir sestir. Bu ses mazlumların yanında Yunus, zalimlerin karşısında Yavuz, gayrimüslim ve münafıklar karşısında iman dolu tavırlarıyla onurlu ve şuurlu duruşlarıyla en Türküm diye haykıran Türk Milliyetçilerinin sesidir. Bu ses Türk olmaktan utananların karşısında varlığını ilelebet sürdürecek Türklerin sesidir” şeklinde konuştu.

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar ise, “Bizleri bu kutlu geceye kavuşturan yüce Rabbime binlerce kez hamdü senalar olsun. Bu güzel program için başta Ülkü Ocakları İl Başkanım Emrah Yılan olmak üzere tüm teşkilatına teşekkür ediyorum. Bu gece ‘bir' olmanın, diri olmanın gecesidir. Bu gece. dün ‘bir' olduğumuz gibi bundan sonra da ‘bir' olacağımızı vatan toprağının dört bir yanına ilan etmenin gecesidir. Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in de dediği gibi Türklük bedenimiz İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset gibidir.

Madem ki Türk'üz o halde Türk gibi yürür, Türk gibi düşünür, Türk gibi duyarız ve Türk gibi yazarız. Çok şükür ki ‘Tanrı dağı kadar Türk, Hira dağı kadar Müslümanız'

Hepinizi Cenab-ı Allaha emanet ediyor ve olanca gücüm ve nefesimle Malatya'dan haykırıyorum” ifadelerini kullandı.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da, “Tarih okurken tarih yazan şehitlerimizin taşıdığı bayrağın sonsuza kadar dalgalanması için son nefesimize kadar mücadele edeceğiz. Bir ve beraber olacağız. Vatanımız ve milletimiz için gece gündüz demeden çalışacağız. Bu vatan toprakları üzerinde hesaplar peşinde koşanların, yüce Türk milletine tuzaklar kurmaya çalışanların tuzaklarını birer birer bozacağız. Bu hedefe siz gençlerle varacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ne mutlu Türküm diyene” diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlikte emeği geçenlere plaket verildi.