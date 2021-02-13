Malatya'da uçuruma yuvarlanan 1 kişi yaralandı

Malatya'da mesire alanında dengesini kayıp ederek uçuruma yuvarlanan şahıs yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan beyler deresi mesire alanında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz bilenmeyen bir nedenle mesire alanına bulunan R.O. burada bir anda dengesini kayıp ederek uçuruma yuvarlandı. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Düşme sonucu yaralanan R.O.'ya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.