Malatya'da ulaşıma kar engeli

Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Malatya-Kayseri ile Malatya-Sivas karayolları ulaşıma kapandı.

Kent genelinde öğle saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı dolayısıyla ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Malatya-Kayseri karayolunun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi. Jandarma ve trafik ekipleri Kayseri istikametine giden araçları Darende'de durdurarak geçişlere izin vermezken Malatya-Sivas karayolunda da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Jandarma ve trafik ekipleri, Hekimhan ilçesinde de araçları durdurarak geçişlerine izin vermiyor.

Kar yağışının 20 Ocak Perşembe gününe kar etkisini sürdürmesi beklenirken, buzlanma ve don olayı, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması uyarısı da yapıldı.