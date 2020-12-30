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Malatya'da UMKE toplantısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 2020 yılı son toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 2020 yılı son toplantısı gerçekleştirildi.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay başkanlığında yapılan toplantıya, paydaş kurum temsilcileri ile Büyükşehir Belediyesi daire başkanları katıldı.


Gündem dışı maddelerin gündeme alınmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda gündem maddeleri arasında yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken bazı maddeler ise gerekli çalışmaların yapılması için alt komisyona havale edildi.


Gündem maddeleri arasında yer alan; Akpınar Meydanı, Arslantepe Caddesi, Şehit Ahmet Sarıoğlu, Dışbudak, Turfanda ile İyiliksever Sokaklarını kapsayan sirkülasyon ve geometrik düzenleme çalışmaları ile ilgili teklif ise görüşülerek kabul edildi.

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