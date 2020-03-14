Malatya'da uyuşturucu ile mücadele

Malatya'da narkotik polisleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucu ile mücadele kapsamında torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 13 Mart'ta yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ev evlerinde yapılan aramalarda 856 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap, 54,56 gram sentetik Kannabinoid maddesi ile 1 adet tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verildi.