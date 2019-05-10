Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Malatya’da Jandarma ekipleri tarafından 5 adreste yapılan uyuşturucu operasyonu sonucu 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Malatya'da Jandarma ekipleri tarafından 5 adreste yapılan uyuşturucu operasyonu sonucu 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında Yeşilyurt ilçesinde 5 adreste uyuşturucu dedektör köpekleri ile eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyon sonucu 10 adet extacy uyuşturucu hap, 5 gram kubar esrar maddesi ve saksılar içerisine ekilmiş 11 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs tutuklanarak Malatya kapalı cezaevine teslim edildi.