İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Malatya’da Jandarma ekipleri tarafından 5 adreste yapılan uyuşturucu operasyonu sonucu 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya'da Jandarma ekipleri tarafından 5 adreste yapılan uyuşturucu operasyonu sonucu 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında Yeşilyurt ilçesinde 5 adreste uyuşturucu dedektör köpekleri ile eş zamanlı operasyon yapıldı.


Operasyon sonucu 10 adet extacy uyuşturucu hap, 5 gram kubar esrar maddesi ve saksılar içerisine ekilmiş 11 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs tutuklanarak Malatya kapalı cezaevine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.