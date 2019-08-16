İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Malatya’da uyuşturucu imali ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişinin ikametine yapılan operasyonda 762 gram toz esrar maddesi, 96 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Malatya'da uyuşturucu imali ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişinin ikametine yapılan operasyonda 762 gram toz esrar maddesi, 96 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Doğanyol'a bağlı bir mahallede uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 1 şüphelinin ev, iş yeri ve eklentilerinde uyuşturucu madde tespit köpeği “Ekip” ile arama yaptı. Yapılan aramalarda 762 gram toz esrar maddesi, 96 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.