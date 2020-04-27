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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Malatya’da ’torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Malatya'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonda 11,69 gram metamfetamin maddesi,1,20 gram sentetik kannabinioid,33 adet hint keneviri bitkisi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 955 TL para ele geçirildi.


Operasyonlarda gözaltına alınan 1 kişi emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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