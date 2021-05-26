İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Malatya’da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan planlı operasyonlarda 137 gram metamfetamin, bin 106 adet yeşil reçeteye tabi hap, 22 gram sentetik kannabinoid, 6 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.