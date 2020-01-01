İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Malatya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda F.B.'den 3,50 gram kubar esrar M.A.'nın Bentbaşı Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada ise 9 parça halinde satışa hazır toplam 80,27 gram kubar esrar maddesi,81,03 gram sentetik kannobinoid ( Bonzai ) maddesi,1 adet ruhsatsız av tüfeği ,1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.