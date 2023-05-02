Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Malatya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 10 kilo 930 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Malatya'da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Battalgazi ilçesindeki A.D. ve M.D.'ye ait ikamete düzenlenen operasyonda 10 kilo 930 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 135 bin 940 TL ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan A.D. ile M.D. polis merkezindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.