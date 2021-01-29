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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Malatya’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Bir şahsın aracında yapılan aramada tavan bölümüne gizlenmiş 1 kilo 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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