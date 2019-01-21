Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya'da uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucunda bölgede bulunan bir adreste çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı hap ile silah olduğunun bilgisi üzerine harekete geçildi. Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı ile birlikte operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramalarda toplamda 8 bin 209 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirdi.

Operasyonda ayrıca 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ve bu tüfeğe ait şarjör ile 4 adet dolu fişek de ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler geçici olarak muhafaza altına alınırken gözaltına alınan 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.