İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya’da polis ekipleri tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı.


Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince 3 aylık takip sonucunda yapılan eş zamanlı operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 54 uyuşturucu hap, 13.58 gram uyuşturucu madde, 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi.


Gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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