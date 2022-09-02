Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sürürken, son yapılan operasyonda da çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 12 adet sentetik hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 570 TL ele geçirildi.

Operasyonda polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O. A. ve E. K. isimli şüpheliler, sorgularının ardından mahkemeye sevk edildiler. Buradaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemece tutuklanan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.