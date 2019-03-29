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Malatya'da uyuşturucu satıcılarına operasyon:4 tutuklama

Malatya’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen 19 sokak satıcısına yönelik üç aylık çalışma yapıldı. Operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada toplam 80 gram sentetik kanabinoid, maddesi, 2,5 gram esrar maddesi, 21 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik hap, 75 gram metamfetamin maddesi, 6 adet fişek ve 1 adet şarjör ele geçirildi.


Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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