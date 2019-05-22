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Malatya'da uyuşturucu sevkıyatından 1 tutuklama

Malatya üzerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkıyatı yapmak üzereyken yakalanan bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Malatya üzerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkıyatı yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda Elazığ karayolu Malatya girişinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada zulalanmış vaziyette doğu illerinden batı illerine sevk edilmekte olan 4 ayrı paket halinde daralı 748 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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