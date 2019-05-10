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Malatya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

Malatya’da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan 5 ayrı operasyonda biri yabancı uyruklu olmak üzere 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan 5 ayrı operasyonda biri yabancı uyruklu olmak üzere 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik 5 ayrı yerde operasyon yapıldı. Operasyonlarda bin 850 adet sentetik ecza, 1,20 gram metamfetamin, 1,90 gram sentetik kannabinoid maddesi bonzai, 50 gram kokain, 1 adet 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve 1 adet şarjör ele geçirildi.


Olaylarla ilgili biri yabancı uyruklu olmak üzere 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlemler devam ediyor.

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