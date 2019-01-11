Malatya'da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

Malatya'da uyuşturucu ticareti yapan 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği operasyon sonrası 11 kişi tutuklandı.

Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik torbacı tabir edilen sokak satıcılarının 3 aylık takibi sonrası operasyon için düğmeye basıldı. Malatya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Malatya'da 10, Adıyaman'da 1, Kocaeli'de 1 olmak üzere toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda bin 25 adet kullanımı reçeteye tabi hap, 0,81 gram metamfetamin maddesi, 2 gram bonzai, 2 adet extacy hap maddesi, 2 gram esrar, 2 adet mermi ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyonda kullanıcı tabir edilen 19 şahsa ‘Uyuşturucu madde kullanımı' suçundan işlem yapılırken emniyetteki sorguları tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i Uyuşturucu Madde Ticaretinden tutuklanırken 1 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.