İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Malatya’da yapılan uygulamalarda, silah ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, uyarıcı madde ticareti yapma suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Malatya'da yapılan uygulamalarda, silah ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, uyarıcı madde ticareti yapma suçundan aranan 1 kişi yakalandı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin yapılan üst aramasında 598 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirilirken,uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan 4 Yıl 2 ay hapis cezası bulunan A. A. yakalanarak gözaltına alındı.


Öte yandan yapılan uygulamalarda durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahısın yapılan üst aramasında 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.