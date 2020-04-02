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Malatya'da uyuşturucudan 1 tutuklama

Malatya’da uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi tutuklanırken, 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi tutuklanırken, 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda, 29,47 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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