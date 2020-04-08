Malatya'da uyuşturucudan 1 tutuklama

Malatya'da portakal kabukları içerisine saklanmış uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbari çalışmalarda, uyuşturucu ile mücadele kapsamında TCK 188/3 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak maddesi gereğince 1 şüpheli şahsın aracında ve üzerinde arama yapıldı. Aramada portakal kabukları içerisine gizlenmiş vaziyette 47,42 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Emniyet Müdürlüğündeki yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.