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Malatya'da uyuşturucuya geçit verilmedi

Malatya’da uyuşturucuya geçit verilmeyerek, bir ayda 2 kilo 821 gram sentetik kannabinoid, 110 gram metamfetamin, 2 bin adet reçeteye tabi hap, 2 kilo 200 gram kubar esrar, 4 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Malatya'da uyuşturucuya geçit verilmeyerek, bir ayda 2 kilo 821 gram sentetik kannabinoid, 110 gram metamfetamin, 2 bin adet reçeteye tabi hap, 2 kilo 200 gram kubar esrar, 4 kilogram toz esrar ele geçirildi. 8 zanlı da tutuklandı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, şehrin giriş-çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında uyuşturucu madde kullanımı ve satışı yönünden 114 operasyon gerçekleştirildi. Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan operasyonlarda 165 şahıs gözaltına alındı. Bu şahıslardan 18 şahıs hakkında TCK'nın (188/3-188/6) ve (147) şahıs hakkında TCK'nın (191.) kapsamında adli işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirine hükmedildi. 165 şahıs ise savcılık talimatına istinaden serbest bırakıldı.


Bir ayda yapılan operasyonlar sonucu, 2 kilo 821 gram sentetik kannabinoid, 110 gram metamfetamin, 2 bin adet reçeteye tabi hap, 2 kilo 200 gram kubar esrar, 4 kilogram toz esrar ve 1 adet Ecstasy maddeleri ele geçirildi.

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