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Malatya'da uyuşturucuya geçit yok

Malatya’da gerçekleştirilen uygulamalarda durumlarından şüphelenilerek durdurulan 2 şüpheliden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Malatya'da gerçekleştirilen uygulamalarda durumlarından şüphelenilerek durdurulan 2 şüpheliden uyuşturucu madde ele geçirildi.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok uygulamasında durumundan şüphelenilerek durdurulan M.D. isimli şahıstan 2 paket halinde 2.11 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği belirtildi.


Yine Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Turgut Temelli Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan C. B. isimli şahıstan da paket halinde 1.90 gram Bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildiği ifade edildi.


Her iki şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

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