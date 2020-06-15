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Malatya'da uyuşturucuya geçit yok

Malatya’da uyuşturucu kaçakçılığına geçit verilmezken, yasadışı kenevir bitkisi eken ve ruhsatsız av tüfeği bulunduran 3 zanlı yakalandı.

Malatya'da uyuşturucu kaçakçılığına geçit verilmezken, yasadışı kenevir bitkisi eken ve ruhsatsız av tüfeği bulunduran 3 zanlı yakalandı.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Malatya'nın Kale İlçesinde, 3 şahsa ait bahçe ve adreste, eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyon sonucu, 480 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 36 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.


Konu ile ilgili üç şüpheli yakalanıp gözaltına alınarak tahkikata başlanıldı.

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