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Malatya'da uyuşturucuya geçit yok

Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucuyla ilgili 5 farklı operasyon gerçekleştirilip uyuşturucu malzemeleri ele geçirilirken, 10 zanlının gözaltına alındığı ve bunlardan 4’ünün tutuklandığı bildirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucuyla ilgili 5 farklı operasyon gerçekleştirilip uyuşturucu malzemeleri ele geçirilirken, 10 zanlının gözaltına alındığı ve bunlardan 4'ünün tutuklandığı bildirildi.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda 5 farklı operasyon gerçekleştirildi.


Yapılan operasyonlar neticesinde, araç içerisinde gizlenmiş vaziyette 390 gram toz esrar maddesi, başka bir araç içerisine gizlenmiş vaziyette 23 fişek halinde 18,92 gram Metamfetamin maddesi ve 0,96 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 0,63 gram Metamfetamin maddesi, 141 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap


15,64 gr Sentetik Kannabinoid maddesi ele geçirildi.


Yapılan operasyonlar sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli mahkemece tutuklandı.

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