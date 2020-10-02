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Malatya'da uyuşturucuya geçit yok

Malatya’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3.

Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3.5 kilogram kubar esrar, 650 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesinde uyuşturucu madde kaçakçılığıyla ilgili çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, C.C isimli şahsın ev, eklenti ve bahçelerinde yasadışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı bilgisi alındı.


Yapılan operasyonda, 3.5 kilogram kubar esrar, 650 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 2 adet av tüfeği şarjörü ve 10 adet fişek ele geçirildi.


Olayla ilgili C.C'nin gözaltına alındığı belirtilirken, tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.

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