İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da uyuşturucuya geçit yok

Malatya polis ekiplerince yapılan çalışmalarda yaklaşık 70 gram çeşitli maddelerden oluşan uyuşturucu ele geçirildi.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Zafer, Taştepe, Başharık, Kiltepe, Yeşilkaynak Mahallleri ile Kuyu Önü mezarlık mevkiinde yapılan çalışmalarda yaklaşık 70 gram çeşitli maddelerden oluşan uyuşturucu ele geçirilirken, şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.


Öte yandan ekipler tarafından Çavuşoğlu, Şifa Mahalleleri ile Çevreyolu üzeri yapılan çalışmalarda bir ruhsatsız av tüfeği, bir tabanca ile bir adet bıçak ele geçirilirken, 6 şahsa ise sokağa çıkma yasağı ihlalinden işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.