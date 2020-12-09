Malatya'da uyuşturucuya geçit yok

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Zafer, Taştepe, Başharık, Kiltepe, Yeşilkaynak Mahallleri ile Kuyu Önü mezarlık mevkiinde yapılan çalışmalarda yaklaşık 70 gram çeşitli maddelerden oluşan uyuşturucu ele geçirilirken, şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

Öte yandan ekipler tarafından Çavuşoğlu, Şifa Mahalleleri ile Çevreyolu üzeri yapılan çalışmalarda bir ruhsatsız av tüfeği, bir tabanca ile bir adet bıçak ele geçirilirken, 6 şahsa ise sokağa çıkma yasağı ihlalinden işlem yapıldı.