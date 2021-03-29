İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da uyuşturucuya geçit yok

Malatya’da uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 38,5 gram metamfetamin, 12 gram esrar, 4 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak, gözaltına alınan 1 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.