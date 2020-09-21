Malatya'da uzun aranın ardından yüz yüzde eğitim başladı

Malatya'da Mart ayında verilen aranın ardından bugün okullar ana sınıfı ve birinci sınıflar için kapılarını açtı. Korona virüse karşı tüm önlemlerin alındığı okullarda, ilk gün çocukları yalnız bırakmayan Vali Aydın Baruş, öğrencilere maske ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi.

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip Korona virus (Covid-19) tedbirleri kapsamında Mart ayından itibaren eğitime verilen ara bugün itibariyle anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri için yeniden başladı.

Malatya'da salgına karşı alınan önlemlerin ardından okullarda ders zili çaldı. Yeşilyurt ilçesinde bulunan Mehmet Emin Bitlis İlkokulu'nu ziyaret eden Vali Aydın Baruş ve yetkililer öğrencileri ilk günlerinde yalnız bırakmadılar. Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'ın da hazır bulunduğu ziyarette Vali Baruş, sınıfları tek tek gezerek okulun ilk gününde çocuklara kitap ve maske dağıttı. Yeşilyurt Belediyesi tarafından da hazırlanan kayısılar öğrencilere dağıtılırken, burada bir açıklama yapan Vali Aydın Baruş, “İnşallah güzel bir eğitim öğretim yılı geçiririz. Her yıl eğitim yılı hem öğrenciler için hem eğitim camiası için büyük bir heyecan içinde gerçekleşiyordu. Ancak bu yıl buruk yaşıyoruz bunu salgın endişeyle” dedi.

Eğitim-öğretimin ana sınıfları ile 1'inci sınıflar için başladığını belirten Baruş, ileriki haftalarda salgının seyrine göre diğer sınıfların da açılma imkanının olabileceğini söyledi. Okulların açılmasından önce tüm tedbirleri aldıklarını da belirten Baruş, “Sınıflar seyreltildi, en fazla 10-12 öğrenci sınıfta olacak. Haftanın değişik günlerinde nöbetleşe eğitimlere devam edecekler. Mesafe koşularının korunması için her sırada bir öğrenci oturuyor. Yine okullar da hijyen kurallarına, temiz okul projesi kapsamında gerek sınıfların temizliği gerekse ortak mekanların temizliği sağlanıyor. Sınıflarda el temizliği gibi tüm tedbirler alındı. İnşallah herhangi bir sıkıntıya sebep olmadan bunları aşacağız" diye konuştu.